Общество

Победителей национального чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове

Чествование победителей национального чемпионата «Абилимпикс» прошло сегодня, 2 декабря, на площадке Псковского областного колледжа профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она от имени губернатора Михаила Ведерникова она поприветствовала и поздравила ребят, а также рассказала о том, как волнительно и радостно было наблюдать за успехами псковичей на национальном финале «Абилимпикса».

«Этот год подарил нам три победы. Это очень серьезный и внушительный результат, оценка навыков самих участников и тех, кто их готовил, кто был рядом. Уверена, что это только начало большого жизненного пути, билет в будущее, старт к новым вершинам. Не сомневаюсь, что в вашей жизни будет много новых открытий, свершений, наград», — отметила Вера Емельянова.

Затем Вера Емельянова вручила сертификаты победителей национального чемпионата «Абилимпикс» и памятные подарки серебряному призеру компетенции «Малярное дело» Софье Степановой, а также двум обладателям бронзовых наград: Алле Цыбиной — в рамках компетенции «Флористика», Евгению Богданову — в рамках компетенции «Гончарное дело».

В ходе торжественной церемонии почетными грамотами комитета по образованию Псковской области также отмечены специалисты, которые готовили ребят к соревнованиям: преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова, педагог Центра специального образования № 1 Дмитрий Разумов, инструктор по труду Производственно-интеграционных мастерских Любовь Барсукова.

Отметим, что Псковский областной колледж профессиональных технологий и сервиса является региональным центром развития движения «Абилимпикс». Это направление в Псковской области продолжает расширяться — 7 лет назад региональные соревнования проводились всего лишь по одной компетенции, в настоящее время их уже 19. В последнем региональном чемпионате приняло участие более 100 человек. На национальный чемпионат 2022 года от Псковской области отправились 9 представителей.