Общество

Псковские воспитанники профильных смен «Поверь себя» отправились на экскурсию в Карелию

Воспитанники профильных смен «Поверь себя» отправились на экскурсию в Карелию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ценностно-ориентированная, реабилитационная программа «Поверь в себя» для подростков попавших в трудную жизненную ситуацию организуется по инициативе управления МВД России по Псковской области при поддержке правительства Псковской области, совместно с псковским филиалом академии ФСИН России.

24 подростка, положительно зарекомендовавшие себя по итогам участия в лагерной смене, и 6 наставников-вожатых на несколько дней покинули Псковскую область ради путешествия в Карелию.

Первая остановка - Санкт-Петербург. Дети смогли погулять на Дворцовой площади и набережной, посмотреть Петропавловскую крепость, а также увидеть страну в миниатюре в музее «Гранд Макет Россия».

Во второй день выездной профильной смены «Поверь в себя» туристы добрались до Карелии. Подростков очень удивил контраст северной природы и мраморный каньон в Рускеале. Закончился день знакомством с обитателями дикой природы: наставники организовали для ребят поход в зоопарк Сортавалы.