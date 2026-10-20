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Весом с телёнка: жительница Псковской области вырастила самый большой кабачок в стране

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Почти 87 килограммов - столько весит кабачок, который вырастила жительница деревни Усмынь Куньинского района Людмила Харченко. Овощ-гигант по имени Император стал самым тяжёлым кабачком в России и занял четвёртое место в мировом рейтинге, об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в социальных сетях.

Фото из соцсетей Людмилы Харченко

Людмила Харченко работает на скорой помощи, а свободное время посвящает выращиванию овощей. Гигантоводством она увлекается уже третий год. Семена кабачка сорта Marrow женщине подарили в Клубе тыквоводов-гигантоводов, о котором она узнала из интернета. 

«Это очень интересно! Это как чудо: из маленькой семечки, практически ничем не отличающейся от обыкновенной, вырастает такая красота», - поделилась Людмила Харченко.

История Императора началась 14 мая с замачивания семян. В начале июня растение высадили в открытый грунт, а 18 июля произошло опыление. Активно кабачок начал расти только в августе. При этом никакой минеральной химии на участке не используют. Людмила Харченко выращивает овощи на органических подкормках, экспериментирует с компостами и бережёт почву.

«Я же не враг своей земле, да и самой себе. Всё, что нами выращено, мы используем в пищу и на корм скоту», - объяснила огородница.

Вырастить гигантский кабачок, по словам Людмилы Харченко, не так просто, как кажется. Хотя сорт Marrow довольно неприхотлив, крупные плоды быстро растут и часто трескаются. Поэтому сохранить овощ целым до финального взвешивания - отдельное достижение.

Яркие эмоции начались во время взвешивания. Огромный кабачок с трудом подняли вдвоём муж и племянник Людмилы Харченко. Весы показали 86 килограммов 850 граммов.

«Увидев вес, я просто обалдела. Мы понимали, что вырастили настоящего гиганта, но сами себе не поверили. Перевесила повторно - такой же вес», - рассказала рекордсменка.

Пока женщина ждала результатов конкурса, на том же растении вырос ещё один гигант - кабачок весом 64,45 килограмма. Его Людмила Харченко назвала Сундуком.

 
«У Императора должен же быть Сундук!» - пошутила хозяйка.

Несмотря на внушительные размеры, кабачки сорта Marrow съедобны. Из них готовят рагу, оладьи, супы-пюре и икру. Последнее, кстати, особенно любит сама Людмила Харченко.

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