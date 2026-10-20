Методы удержания кадров искали псковские профсоюзы на «Дне профразвития»

Профсоюзная делегация принимала участие в «Дне профразвития: найди себя в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Представители Молодежного совета Псковского облсовпрофа, а также профсоюзов образования, здравоохранения, культуры, радиоэлектронной промышленности и электропрофсоюза стали частью мероприятия, посвящённого профессиональному развитию и карьере в регионе.

В насыщенной программе были мастер-классы и лекции, выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи. Основной площадкой, где работали профсоюзы, стал HR-хакатон. Здесь эксперты искали решения, чтобы сделать регион привлекательнее для профессионального роста. В ходе хакатона участники вырабатывали решения по вопросам привлечения и удержания кадров в Псковской области.

Основой для работы команд послужили результаты социологического исследования в сфере занятости, проведённого в сентябре 2026 года с охватом более 2 тысяч респондентов.

«Профсоюзы — это не только защита прав, но и активное участие в развитии региона и формировании будущего рынка труда!» - отметили в облсовпрофе.