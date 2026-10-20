В Пскове запустили проект «Мне некуда это надеть»

Проект «Мне некуда это надеть» запустили в Пскове. Как сообщили в Псковском городском молодежном центре, первым этапом станет кампания «Вещь с историей», в рамках которой горожане смогут поделиться фотографиями и рассказами о предметах гардероба, ожидающих своего часа.

Фотографии: Псковский городской молодежный центр

Организаторы предлагают горожанам пересмотреть содержимое шкафов и найти одежду, которую давно хотелось надеть, но повод так и не представился. Для участия необходимо сфотографировать эту вещь и опубликовать снимок на личной странице в социальных сетях с хештегом #МнеНекудаЭтоНадеть. Фотографию также можно отправить в личные сообщения сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

В дальнейшем в рамках проекта пройдет встреча со стилистом под названием «Собери образ». На мероприятии участники вместе со специалистом разберутся, как сочетать несочетаемые элементы гардероба и найти применение своей вещи. Завершит программу событие «Мне некуда это надеть», которое будет включать фотозону, нетворкинг и мастер-классы.

Все мероприятия проекта проводятся бесплатно.

Проект реализуется за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодежного центра Пскова.