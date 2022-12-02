Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие с 1 января

Семьи с детьми и будущие мамы, имеющие невысокий уровень дохода, будут получать единое пособие С 1 января 2023 года. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».
Единое пособие заменит следующие выплаты:
— на первого ребёнка;
— при рождении третьего ребёнка;
— на детей от 3 до 7 лет;
— на детей от 8 до 17 лет;
— федеральные выплаты женщинам, ожидающим ребёнка и вставшим на учёт до 12-й недели беременности.
При назначении пособия оценивают доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал.
Размер единого пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем по стране в 2023 году это 7000, 10 500 и 14 000 рублей.
Чтобы оформить новое пособие, необходимо подать заявку на «Госуслугах» или в отделении Социального фонда.
Те, кто уже получает помощь от государства, смогут выбрать: разные выплаты, как и прежде, или единое пособие.