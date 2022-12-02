Общество

Александр Козловский поздравил юристов с их профессиональным праздником

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил юристов с их профессиональным праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Уважаемые сотрудники и ветераны юридической сферы Псковской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста! Вы посвятили свою жизнь ответственному и благородному делу: защищаете права и интересы жителей Псковщины. Ваш ежедневный труд содействует стабильному развитию нашего региона и страны в целом. Благодарю каждого из вас за профессионализм и верное служение закону», – написал Александр Козловский.

Отдельные слова он адресовал сотрудникам и волонтерам центра бесплатной юридической помощи «Земляки» Правозащитного центра «Единой России». Подразделения центра есть в Пскове и Великих Луках. Приемы граждан проводятся еженедельно.

За три с половиной года работы центра помощь специалистов получили более 900 человек. Центр оказывает юридическую помощь пенсионерам, малоимущим гражданам, несовершеннолетним и их представителям, инвалидам, представителям НКО, а также лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Наш Центр является отличной стартовой площадкой в профессию для студентов, которые здесь набираются опыта. А некоторым ребятам сотрудничество с Центром помогло в трудоустройстве. Земляки! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, профессиональных успехов! С праздником!» – добавил Александр Козловский.