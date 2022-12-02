Общество

Семья погорельцев с двумя детьми из Середки просит помощи

Семья погорельцев с двумя несовершеннолетними детьми из Середки просит помощи. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар произошел 30 ноября в Середке на улице Партизанской.

«Семья с двумя несовершеннолетними детьми остались на улице, у них сгорел дом. Сгорело буквально всё, ничего не осталось! Большая просьба откликнуться на беду и помочь кто чем может», - прокомментировали пост в группе.

Оказать помощь, а также узнать подробности можно по телефону: 8 953 247 88 96.