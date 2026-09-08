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Назван день недели, в который мошенники чаще всего звонят россиянам

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Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Пиковым днем является вторник – на него приходится более 20% атак за неделю. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность снижается», – сказал он.

При этом исключением являются целевые атаки «с перспективой получить большой куш» или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов, добавил Станислав Кузнецов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, пишет РИА Новости.

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