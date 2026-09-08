В Пскове 45% мужчин раздражает, когда в отпуске их женам звонят с работы — опрос

Что меняется, когда в отпуске беспокоят вторую половину? В семьях, где работают оба, 45% мужчин сердятся, когда звонят жене. С пониманием относятся 35%. Спокойно — 17% (гораздо меньше, чем когда дело касается звонков им лично). Хотелось бы думать, что чужой отпуск мужчины защищают старательнее собственного, но, судя по комментариям, представители сильного пола нередко просто ревнуют жен к работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие состоящие в браке псковичи. Опрос проводился с 14 июля по 3 сентября.

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К звонкам и сообщениям от своих коллег и руководителей во время отпуска мужчины и женщины относятся примерно одинаково. Любые обращения по рабочим вопросам раздражают 33% мужчин и 30% женщин. С пониманием реагируют 36 и 43% соответственно. Спокойно — 28 и 24%.

К звонкам с работы мужа трудоустроенные горожанки относятся примерно так же, как и к звонкам со своей работы: негативно — 27%, с пониманием — 44%, спокойно — 24%.

Еще более терпеливыми оказались жены, у которых муж — единственный кормилец в семье. 56% женщин относится к рабочим звонкам с пониманием, 12% — спокойно, 25% — отрицательно. Логика понятна: раз только муж один зарабатывает, то работа имеет право напомнить о себе даже на отдыхе.

В семьях, где работает только женщина, мужчины тоже часто входят в положение и демонстрируют понимание (45%), но и недовольных безработных мужей немало (37%).