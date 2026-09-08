Пять школ Псковского округа примут участие в проекте по личной безопасности для детей

Презентация проекта «Безопасные приключения Стёпы», который поможет детям стать увереннее и безопаснее в современном мире, прошла в Псковском областном отделении Российского детского фонда. На встрече собрались представители общеобразовательных школ Псковского округа, в учреждениях которых пройдут квесты по личной безопасности для учеников 6-7 классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В проекте принимают участие пять учреждений: Моглинская средняя общеобразовательная школа, Тямшанская гимназия, Серёдкинская средняя общеобразовательная школа, Писковская средняя общеобразовательная школа и Стремуткинская средняя общеобразовательная школа.

С учениками 6-7 классов команда проекта проведёт комплексную работу, направленную на знакомство детей с правилами личной безопасности. В рамках проекта запланированы выезды в каждое учреждение с квестами и квизами, просмотр разработанного мультика, закрепляющего полученные знания, оборудование уголков безопасности в учреждениях, встречи с родителями для бесед, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности детей, экскурсии в учреждения, обеспечивающие безопасность. Мероприятия проекта дадут детям теоретические знания и практические навыки по правилам личной безопасности в доступной и интересной форме. Будут затронуты такие темы, как: общение с незнакомцами, цифровая безопасность, оказание первой медицинской помощи, правильное питание для сохранения здоровья.

На презентации команда проекта, состоящая из сотрудников фонда и коллег из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области, рассказала о планируемых мероприятиях проекта, показала мультфильм про Стёпу, который в простой и увлекательной форме объясняет важные правила безопасности, а также поделилась раздаточными материалами, которые будут использованы на занятиях, чтобы закрепить знания и сделать обучение ещё эффективнее.

«Первый выезд в школу запланирован уже на конец сентября. Уверены, что ребята узнают много полезного и проведут время с интересом. Ведь когда обучение – это приключение, знания запоминаются надолго!» – делится координатор проекта Кристина Елецкая.

Проект «Безопасные приключения Стёпы» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.