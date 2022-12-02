Общество

Несущие конструкции здания центра борьбы со СПИД в Пскове начали ремонтировать

Несущие конструкции здания Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Кузнецкой в Пскове начали ремонтировать. Об этом сообщается в группе «Многофункциональный медицинский центр | Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Многофункциональный медицинский центр | Псков

Временные деревянные конструкции и забор возведены в связи с началом противоаварийных работ. Это комплекс мероприятий, целью которых является устранение повреждений несущих конструкций строения, пояснили в медучреждении.

Противоаварийные работы планируется закончить до сентября 2023 года. После специалисты приступят к разработке проекта ремонтно-реставрационных работ. Предположительно, документация будет готова к сентябрю 2025 года. Тогда же стартует сама реставрация. Она продлится еще два года - до октября 2027.

«Хотим отметить, что здание больницы является объектом культурного наследия регионального значения: "Больница Псковской Алексеевской Общины сестер милосердия Красного Креста". Оно было построено в 1913 году. Тем самым текущий проект приурочен к 110-летней годовщине деятельности здания как медицинского учреждения», - сообщили в группе.

Здание было возведено на пересечении улиц Кузнецкой и Спортивной специально для общины. В нем располагалось рекордное количество коек: 10 хирургических, пять родильных, пять гинекологических, пять детских и пять неврологических. Всего – 30 единиц. А еще здесь были рентгеновский кабинет, помещения для водо-, электро- и светолечения.

В 1930 году в больнице провели первый капитальный ремонт. В этот же период появился третий этаж: до этого здание было двухэтажным. Второй крупный ремонт состоялся уже после Великой Отечественной войны. В 1944 году, при взятии города советскими войсками, больница сильно пострадала. Ее восстановление длилось с 1946 по 1948 годы. В эксплуатацию строение ввели как Псковскую городскую больницу.

В 2016 году здание передали «Центру СПИД Псковской области», а сейчас в нем располагается Псковская областная инфекционная клиническая больница, наряду с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и подразделениями Комитета по здравоохранению Псковской области.

«Наше учреждение взяло на себя ответственность и активно занимается вопросом сохранения объекта культурного наследия. Однако, главное – это безопасность граждан. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за ограждений в целях вашего благополучия и придания исторической части города должного облика», - заключили в медучреждении.