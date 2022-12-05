Общество

Передаётся ли тяга к курению по наследству, рассказали псковичам

Передаётся ли тяга к курению по наследству, рассказали в комитете по здравоохранению в Псковской области. Запись об этом специалисты разместили в своем Telegram-канале.

«Есть распространённое мнение, что если родители курят, то и их дети станут курильщиками. Это утверждение правдиво и ошибочно одновременно, так как есть ряд нюансов», – отметили в комитете.

Ребенок, родившийся у курящих родителей, наследует не желание закурить как таковое, а лишь предрасположенность к развитию зависимости от табака. Это означает, что сам по себе он не начнёт курить, но, если всё-таки попробует сигареты, с большой вероятностью быстро приобретёт от них зависимость.

При этом специалисты выявили, что на выработку привычки у дочери больше влияет наличие зависимости у матери, а у сыновей — у отца.

Вдобавок от курящих родителей ребёнок наследует повышенную вероятность возникновения рака лёгких и все сопряжённые с этим риски.

«Есть всего один способ обезопасить своего ребёнка — ещё на этапе планирования беременности отказаться от губительных зависимостей и внедрять в жизнь малыша здоровые привычки с самого детства», – заключили в профильном комитете.