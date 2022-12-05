Общество

Почти 4,5 тысячи вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю

4 386 вызовов отработала Псковская станция скорой медпомощи с 28 ноября по 4 декабря. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Так, псковские медики отработали 291 вызов в общественные места. К детям выезжали 961 раз. По коронавирусу скорая медпомощь приезжала к псковичам 18 раз.

На места происшествий скорая медпомощь выезжала 29 раз. Из них 11 вызовов поступило за неделю на места дорожно-транспортных происшествий и 18 вызовов на пожары, которые произошли в Псковской области за указанный период. Санитарная авиация за неделю совершила два вылета.