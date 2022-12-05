Общество

Потепление придёт в Псковскую область

Потепление придёт в Псковскую область в конце недели - 8, 11 декабря. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На этой неделе ожидается погода с осадками в виде снега. Это соответствует климатической норме, хоть мы и забыли в последние годы, что в декабре может идти снег. Некоторое повышение температуры мы ожидаем 8, 11 декабря», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что максимальные температуры в эти дни могут достигать 0°C или быть к нему очень близкими. Ветер, по-прежнему, прогнозируется от слабого до умеренного.