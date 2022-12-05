Менее 20 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

16 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 635. Выздоровело от заболевания – 123 414, за сутки – 8. Число летальных исходов остается неизменным - 1951.
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
- Псков - 41141/15
- Великие Луки - 18246/0
- Бежаницкий район - 1611/0
- Великолукский район - 2855/0
- Гдовский район - 2254/0
- Дедовичский район - 3090/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1135/0
- Куньинский район - 1068/0
- Локнянский район - 1208/0
- Невельский район - 5664/0
- Новоржевский район - 1352/0
- Новосокольнический район - 3305/0
- Опочецкий район - 3836/0
- Островский район - 6096/0
- Палкинский район - 1279/0
- Печорский район - 2980/0
- Плюсский район - 1973/0
- Порховский район - 4562/0
- Псковский район - 9713/0
- Пустошкинский район - 1585/0
- Пушкиногорский район - 1808/0
- Пыталовский район - 1924/0
- Себежский район - 3006/0
- Стругокрасненский район - 2125/1
- Усвятский район - 749/0