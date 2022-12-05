Общество

Менее 20 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

16 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 635. Выздоровело от заболевания – 123 414, за сутки – 8. Число летальных исходов остается неизменным - 1951.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам: