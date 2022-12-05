Общество

Заросшую деревьями и кустами пашню выявили в Локнянском районе

Сельскохозяйственному производственному кооперативу в Псковской области выдали предостережение за зарастание и размещение отходов производства на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В начале ноября ведомство организовало контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 504,3 га, расположенных в Локнянском районе.

Инспектор Россельхознадзора установил, что земельные участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью, на одном из них присутствуют следы заготовки древесины лиственных и хвойных пород, а также отходы производства - порубочные остатки (стволы деревьев, сучья, кора).

Согласно сведениям Государственного фонда данных землеустроительной документации управления Росреестра по Псковской области, эти земельные участки включают в свой состав сельскохозяйственные угодья – пашню и сенокос, имеющие приоритет в использовании и подлежащие особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

30 ноября собственнику земельных участков объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, ему предложили провести мелиоративные мероприятия, направленные на воспроизводство плодородия земель, защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорной растительностью, расчистку одного из земельных участков от загрязнения отходами лесозаготовительной деятельности, а также ввести земельные участки в сельскохозяйственный оборот в соответствии с целевым назначением.