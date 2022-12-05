Общество

Память погибших в битве под Москвой 1941 года почтили в Пскове

Память погибших в битве под Москвой почтили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

5 декабря - День воинской славы России. В этот день вспоминают решающую победу советских войск в битве под Москвой 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков.

«Массовый героизм, доблесть и мужество проявили участники той битвы. 40 воинских соединений получили звание гвардейских, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 36 тысяч воинов награждены орденами и медалями, более 1 млн человек получили медаль "За оборону Москвы"», – отметили в пресс-службе.

Их память почтили минутой молчания, а к подножию памятного знака Освободителям «Танк Т-34» на площади Героев-Десантников возложили гирлянду воинской Славы и цветы.