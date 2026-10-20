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Благоустройство братского захоронения завершили в новоржевской деревне Выбор

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Работы по благоустройству территории братского воинского захоронения завершили в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа, сообщила глава округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / ВКонтакте

«Для нашего округа всегда было и остаётся делом особой чести бережно хранить память о героическом прошлом нашей земли. И я с особой теплотой и благодарностью хочу поделиться важной новостью. В деревне Выбор завершены работы по благоустройству территории братского воинского захоронения. Это место, где каждый камень здесь словно хранит отголоски истории, голоса тех, кто не вернулся с полей сражений, и ту самую благодарность потомков, которую мы обязаны передавать из поколения в поколение», - сообщила Любовь Трифонова.

Благоустройство территории прошло в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», который реализуется в составе государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». По словам главы округа, участие в этой программе — возможность привести территорию в порядок.

«Наш нравственный долг перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, перед семьями, которые до сих пор хранят память о своих героях», - добавила Любовь Трифонова.

 

Сегодня провели приемку выполненных работ.

«Несмотря на задержку сроков выполнения, результат действительно порадовал. Обновлены мемориальные плиты и именные таблички, обустроены удобные и безопасные дорожки к захоронению, приведена в порядок прилегающая территория, выполнены работы по озеленению, уложены бордюр и плитка. Пусть эта территория станет местом памяти и местом воспитания. Пусть сюда сюда приходят школьники, молодёжь, семьи, чтобы узнать историю своей земли и поклониться подвигу предков. От всей души благодарю всех, кто был причастен к этому важному делу. Только вместе мы можем по-настоящему беречь то, что дорого каждому из нас. Призываю всех жителей округа посетить благоустроенную территорию, привести с собой детей и внуков, рассказать им о героях, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей малой родины!» - заключила Любовь Трифонова.

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