Общество

Медицинские препараты и старые одеяла собирают для бездомных животных в Пушгорах

Акцию в поддержку опочецкого приюта для бездомных животных «Хочу жить» проводят в Пушкинских Горах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат районного Собрания, директор школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова.

«Неравнодушные и отзывчивые люди! Призываю вас принять участие в акции поддержки бездомных животных, которую проводит наша школа», – отметила она.

С 5 по 9 декабря объявили акцию по сбору необходимых вещей для приюта. Приюту требуются медицинские препараты (бинты, салфетки, йод, левомеколь, хлоргексидин), ошейники, старые одеяла-покрывала для утепления вольеров, любые крупы (за исключением манной).

Сбор осуществляется в здании школы по адресу: улица Лермонтова, 13.

10 декабря все собранные вещи будут доставлены в приют.