Общество

Диетолог рекомендовала людям старше 50 лет отказаться от некоторых продуктов

Несмотря на то, что человек может быть абсолютно здоров, после 50 лет в организме происходят изменения, которые не стоит игнорировать. В таком возрасте важно исключить из рациона некоторые продукты, отказаться от вредных привычек, чтобы избежать риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заявила диетолог Ребекка Шиллинг.

В частности, необходимо сократить потребление жиров. Богатые ими продукты создают идеальные условия для закупоривания артерий, повышения уровня холестерина, развития гипертонии. Также стоит отказаться от красного мяса и жареной пищи, жирных молочных продуктов, пишет RuNews24.

Вместо этого в меню обязательно должны присутствовать фрукты, овощи и клетчатка. Также с возрастом рекомендуется меньше пить сладких напитков.