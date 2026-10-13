Псковские полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда с помощью камер

В начале октября в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову поступило заявление от местного жителя 1983 года рождения. Мужчина сообщил, что от дома, где он проживает, похитили его велосипед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления личности злоумышленника оперативники задействовали камеры видеонаблюдения, входящие в состав аппаратно‑программного комплекса «Безопасный город». В ходе анализа записей правоохранители установили подозреваемого — им оказался ранее не судимый житель Псковского муниципального округа 1978 года рождения.

Похищенное имущество изъято. В ближайшее время велосипед будет возвращён владельцу.

Дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.