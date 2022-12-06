«Коробки храбрости» передал пациентам детской областной больницы Игорь Дитрих

В Пскове завершилась благотворительная акция по сбору подарков для детей, проходящих длительное лечение. Предназначенные для маленьких пациентов «Коробки храбрости» передал в детскую областную больницу вице-спикер регионального парламента депутатов Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Медик с многолетним стажем Игорь Дитрих рассказал, что на практике убедился в положительном влиянии эмоциональной составляющей на процесс лечения: «Это помогает и взрослым, и детям. Всегда выздоровление идёт легче, когда человек улыбается, чувствует заботу и поддержку».
Акцию «Коробка храбрости» второй год подряд организует «Единая Россия». На призыв единороссов принять участие в добром деле откликнулись не только члены партии и сторонники, но и сотни неравнодушных людей: горожане, пенсионеры, школьники и даже воспитанники детских садов. Собранные коробки с подарками будут переданы во все лечебные учреждения области, где есть детские отделения, а также отправятся в детские больницы освобождённых территорий.
Напомним, акция «Коробка храбрости» входит в календарь всероссийских социальных проектов «Партия добрых дел» Центра поддержки гражданских инициатив «Единой России». Она проходила с 18 ноября по 5 декабря.