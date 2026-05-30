Анна Бурлакова из Пустошки вновь вышла на дорожку телепроекта «Умницы и умники»

В эфире Первого канала 30 мая показали программу «Умники и умницы» с утешительным состязанием для трех наиболее ярких участников, уже выходивших на дорожки проекта, но не прошедших в финал. Среди них оказалась одиннадцатиклассница из Пустошки Анна Бурлакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Девушка выбрала желтую дорожку, то есть возможность сделать одну ошибку при ответе на два вопроса. Это право пригодилось ей уже при ответе на первый вопрос о двух причинах, по которым выдающийся российский юрист Анатолий Кони никогда не писал своих речей. Среди теоретиков на трибунах медаль заработал Артём Николаев из псковского 10-го лицея, назвавший вторую причину - стремление сохранить свободу живого слова. Первой оказалась нехватка времени.

Анне Бурлаковой также не дался ответ на второй вопрос о том, кто значился под четвертым и восьмым номерами в 1900 году во время выборов в почетные академики по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Школьница смогла назвать Анатолия Кони, но не вспомнила Антона Чехова.

«Город удивительный, никак не могу понять, почему Пустошка», - заметил ведущий программы Юрий Вяземский.

Уже на трибунах Анна Бурлакова заработала второй орден к уже имевшемуся, рассказав ведущему о том, что Сперанский сразу писал указы царя набело по ночам из-за нехватки времени, а также получила медаль с ответом на вопрос про Чарлза Диккенса.

Победителем выпуска стал Семен Петухов из Ярославля, он получил право пройти в финал программы. Победитель финала будет принят на обучение в университет МГИМО.