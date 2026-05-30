 
Общество

Анна Бурлакова из Пустошки вновь вышла на дорожку телепроекта «Умницы и умники»

0

В эфире Первого канала 30 мая показали программу «Умники и умницы» с утешительным состязанием для трех наиболее ярких участников, уже выходивших на дорожки проекта, но не прошедших в финал. Среди них оказалась одиннадцатиклассница из Пустошки Анна Бурлакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Скриншот: Первый канал

Девушка выбрала желтую дорожку, то есть возможность сделать одну ошибку при ответе на два вопроса. Это право пригодилось ей уже при ответе на первый вопрос о двух причинах, по которым выдающийся российский юрист Анатолий Кони никогда не писал своих речей. Среди теоретиков на трибунах медаль заработал Артём Николаев из псковского 10-го лицея, назвавший вторую причину - стремление сохранить свободу живого слова. Первой оказалась нехватка времени.

Анне Бурлаковой также не дался ответ на второй вопрос о том, кто значился под четвертым и восьмым номерами в 1900 году во время выборов в почетные академики по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Школьница смогла назвать Анатолия Кони, но не вспомнила Антона Чехова. 

«Город удивительный, никак не могу понять, почему Пустошка», - заметил ведущий программы Юрий Вяземский. 

Уже на трибунах Анна Бурлакова заработала второй орден к уже имевшемуся, рассказав ведущему о том, что Сперанский сразу писал указы царя набело по ночам из-за нехватки времени, а также получила медаль с ответом на вопрос про Чарлза Диккенса. 

Победителем выпуска стал Семен Петухов из Ярославля, он получил право пройти в финал программы. Победитель финала будет принят на обучение в университет МГИМО.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026