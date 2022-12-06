Общество

Тематические мероприятия ко Дню Героев Отечества проводят в псковских школах

Тематические мероприятия ко Дню Героев Отечества проходят во всех общеобразовательных организациях города Пскова с 5 по 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для школьников организуют уроки мужества, занятия «Разговоры о важном», тематические классные часы и беседы, игры-викторины, конференции, флешмобы, спортивные игры, информационные и книжные выставки, конкурсы рисунков, просмотр фильмов. Также запланированы встречи с офицерами псковской дивизии, ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами военных действий, посещение памятников с возложением цветов, экскурсии в музеи города.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, однако этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни, заметили в администрации.

В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года, 9 ноября (по новому стилю) отмечали как День георгиевских кавалеров. Именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду империи. После Октябрьской революции праздник был отменен, а орден заменили новыми наградами. В 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен указом президента Российской Федерации в качестве высшей военной награды.