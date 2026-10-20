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По просьбе жителей в великолукском бассейне «Айсберг» оборудовали детскую зону

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В раздевалке бассейна спортивного комплекса «Айсберг» в Великих Луках оборудовали детскую зону. Об этом пишет депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на платформе «Макс».

Фото: Юлия Ярышкина / «Макс»

«Ко мне обращались жители с просьбой установить детский манеж в раздевалке бассейна спортивного комплекса «Айсберг». Для родителей, которые приходят на занятия вместе с маленькими детьми, это действительно важный вопрос: необходимо иметь возможность безопасно оставить малыша на время переодевания», - рассказала депутат.

По её словам, совместно с комитетом по спорту и администрацией спортивного комплекса проработали этот вопрос. В результате в раздевалке более тщательно оборудовали детскую зону, чтобы создать более комфортные и безопасные условия для родителей с маленькими детьми.

«Благодарю жителей за неравнодушие и инициативность! Именно такие обращения помогают выявлять актуальные потребности людей и делать спортивные объекты удобнее для всех посетителей», - пишет Юлия Ярышкина.
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