Общество

Александр Братчиков о капремонте в лицее №10: 43 миллиона потрачены с умом

Оценку проведённому капитальному ремонту в псковском лицее экономики и основ предпринимательства №10 дал вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков, сообщает Telegram-канал «Собрание 60».

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«43 миллиона, выделенные на ремонт псковского лицея №10, потрачены с умом», - отметил Александр Братчиков по итогам осмотра школы вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым во время рабочего выезда главы региона. Лицей расположен на территории избирательного округа депутата.

«Ремонт в целом понравился. Подрядчик по объективным причинам немного затянул работы, но практически уложился в сроки. Всё выполнено с неплохим качеством», - оценил результат Александр Братчиков.

В лицее установлена новая входная группа, отремонтированы классы, заменена сантехника, появился новый зал аэробики, а в существующем спортзале обновлены полы.

«Самое главное, утеплены потолки во всей школе, - отдельно обратил внимание депутат. – Это создаст комфортные условия для школьников и плюсом позволит сэкономить на отоплении».

Вице-спикер поблагодарил правительство и губернатора за включение школы в программу капремонта, а директора Ольгу Фёдорову и лицеистов за отношение к своей школе «с душой».