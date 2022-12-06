Набор персонала продолжается на псковском заводе «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-плёнок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
Сейчас предприятию нужны:
- инженер КИПиА;
- слесарь КИПиА;
- электромеханик;
- техник-программист;
- инженер-программист;
- системный администратор;
- лаборант;
- кладовщик;
- начальник смены;
- оператор производственной линии;
- упаковщик;
- водитель погрузчика;
- уборщик производственных помещений.
ООО «Титан-Полимер» гарантирует:
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- своевременную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
- возможность карьерного роста;
- комфортные и безопасные условия труда;
- оплачиваемые дополнительные выходы;
- доставку до места работы транспортом предприятия.
Подробности можно узнать по телефонам: 8-911-880-11-58, 8-911-351-10-95.