Общество

Акция «Тепло родного дома» стартовала в Псковской области

«Женское движение "Единой России"» в Псковской области объявило о старте акции «Тепло родного дома». Мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«На первых заседаниях рабочей группы партийного проекта "Женское движение "Единой России" намечены планы по оказанию помощи, прежде всего мобилизованным, добровольцам, военнослужащим, их семьям, беженцам и жителям освобождённых территорий, тем, кому сейчас особенно важна поддержка», - рассказали в отделении партии.

Активистки «Женского движения "Единой России"» по всей Псковской области первой дают старт акции «Тепло родного дома». Она направлена на поддержку участников СВО, находящихся на передовой в новогодние праздничные дни, чтобы бойцы почувствовали праздничное настроение и поздравления от псковичей.

«Предлагаем передать нашим воинам вязаные носочки, шарфики, открытки, письма с поздравлениями к Новому году и Рождеству», - обратились к псковичам в отделении партии.

Отправка первых посылок в зону СВО с добавлением писем-открыток, вязаных вещей запланирована на 18 декабря текущего года.

В Пскове все желающие могут принести вещи по адресу: улица Гоголя, 9 (региональная общественная приёмная партии «Единая Россия»), в Великих Луках - в общественную приемную партии по адресу: улица Некрасова, 10.

Места сбора в районах можно узнать в местных общественных приемных партии.

«Тепло родного дома придет и на передовую, женщины Псковщины помнят и ждут своих героев и помнят о них», - добавили в отделении партии.