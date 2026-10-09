Алёна Аршинова: Важным шагом стало возрождение культуры труда среди учащихся

«Единая Россия» уделяет большое внимание развитию системы образования: с 2019 года при её поддержке построены 1725 школ и 1724 детских сада, капитально отремонтированы 7016 школ и 399 детских садов.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова отметила: «Важным шагом стало возрождение культуры труда среди учащихся».

ЕР инициировала законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Принят закон о трудовом воспитании школьников, в школы вернулись уроки труда. Кроме того, принят закон, усиливающий главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в школе.

«В основу современной школы мы вернули ключевой элемент — воспитание, направленное на сохранение и передачу традиционных ценностей», — добавила Алёна Аршинова.

По её словам, создано единое образовательное пространство на базе федеральных государственных образовательных стандартов и программ.

Также партия выстраивает и поддержку педагогов: по её инициативе в этом году указом Президента РФ закреплён их особый статус. Он гарантирует учителям непрерывное профессиональное развитие, методическое сопровождение и бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности. Для начинающих специалистов вводится наставничество не менее года, а для учителей со стажем от 25 лет — возможность присвоения звания «Ветеран труда».

Профессия учителя особенная среди всех прочих, подчеркнул председатель «Единой России», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, педагоги готовят людей нового поколения не только к экзаменам, но и к более сложным испытаниям на жизненном пути.