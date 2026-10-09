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ПсковГУ открыл площадку для дошкольного образования

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Псковский государственный университет открыл сетевую площадку для дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Отмечается, что главная цель совместной сетевой инновационной площадки (СИП) «Прикладные исследования дошкольного образования» — объединить науку и практику, чтобы апробировать и внедрять инновационные технологии в дошкольное образование.

Площадка будет работать по четырем направлениям: сохранение наследия научных школ методики дошкольного образования, гражданская идентичность в культуроведческой практике детей, родительское просвещение, а также центр цифровых технологий в ДОО.

Участниками проекта стали 12 дошкольных образовательных организаций Пскова и Псковского муниципального округа. Сотрудничество между университетом и детскими садами рассчитано на три учебных года. Статус базовых площадок подтверждает соответствующий сертификат.

 
«Уверен, этот союз науки и практики даст нам результаты в образовании и воспитании. От того, насколько этот процесс будет гладким, экономичным и эффективным, зависит наше с вами будущее и будущее нашей страны», — отметил директор ИОСН Артём Момент.

Научный руководитель проекта — доцент кафедры образовательных технологий, кандидат педагогических наук Арина Михайлова.

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