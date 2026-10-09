ПсковГУ открыл площадку для дошкольного образования

Псковский государственный университет открыл сетевую площадку для дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.
Фото здесь и далее: ПсковГУ
Отмечается, что главная цель совместной сетевой инновационной площадки (СИП) «Прикладные исследования дошкольного образования» — объединить науку и практику, чтобы апробировать и внедрять инновационные технологии в дошкольное образование.
Площадка будет работать по четырем направлениям: сохранение наследия научных школ методики дошкольного образования, гражданская идентичность в культуроведческой практике детей, родительское просвещение, а также центр цифровых технологий в ДОО.
Участниками проекта стали 12 дошкольных образовательных организаций Пскова и Псковского муниципального округа. Сотрудничество между университетом и детскими садами рассчитано на три учебных года. Статус базовых площадок подтверждает соответствующий сертификат.
Научный руководитель проекта — доцент кафедры образовательных технологий, кандидат педагогических наук Арина Михайлова.