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Общество

Черепа пытались незаконно вывезти в Сербию через границу в Псковской области

07.12.2022 17:05|ПсковКомментариев: 0

Рога, черепа и шкуры диких животных пытались незаконно вывезти в Сербию через границу РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области должностные лица управления совместно с Псковской таможней в грузовом отсеке автотранспортного средства выявили 12 рогов, 6 черепов и 7 невыделанных сушеных шкур диких животных, незаконно вывозимых с территории Республики Киргизия.

При проведении ветеринарного контроля было установлено отсутствие необходимых документов на предметы.

Вывоз охотничьих трофеев с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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