Общество

Черепа пытались незаконно вывезти в Сербию через границу в Псковской области

Рога, черепа и шкуры диких животных пытались незаконно вывезти в Сербию через границу РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области должностные лица управления совместно с Псковской таможней в грузовом отсеке автотранспортного средства выявили 12 рогов, 6 черепов и 7 невыделанных сушеных шкур диких животных, незаконно вывозимых с территории Республики Киргизия.

При проведении ветеринарного контроля было установлено отсутствие необходимых документов на предметы.

Вывоз охотничьих трофеев с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.