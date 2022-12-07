Общество

Псковский губернатор подписал распоряжение об обеспечении безопасности в регионе на новогодние праздники

Губернатор Псковской области — председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности на новогодние и рождественские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, муниципалитетам поручено в ближайшее время провести заседания местных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где обсудить актуальные темы, например, проведение профилактической работы с населением по пожарной безопасности и правилам использования пиротехнических изделий, и вопросы межведомственного взаимодействия.

Администрациям районов и городских округов, исполнительным органам Псковской области поручено обеспечить дежурство ответственных лиц в нерабочие и праздничные дни. Сформировать такие списки и обеспечить работу рекомендовано ресурсоснабжающим организациям.

В указанный период по поручению главы региона будет необходимо организовать бесперебойную работу коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения, а также обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для проведения работ по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.