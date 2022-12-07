Общество

Михаил Ведерников обсудил возможность создания в Псковской области представительства «Сколково»

Региональный оператор Фонда «Сколково» может быть создан на базе Великолукского технопарка «Электрополис»в Псковской области. Детали совместного проекта с представителями Фонда в среду, 7 декабря, в Великих Луках обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона обратил внимание, что количество резидентов Электрополиса, несмотря на все экономические сложности, растет, а представительство «Сколково» позволит нарастить производственные показатели.

«Статус регионального оператора Фонда "Сколково" позволит технопарку стать центром притяжения инноваций, обладающим современной инфраструктурой и компетенциями в области разработки технологий. Он объединит в единую систему образовательные учреждения, производственные предприятия и региональную инфраструктуру поддержки бизнеса. Кроме того, резиденты технопарка получат доступ к методологии и практикам "Сколково" по работе с технологическими проектам, а также смогут обучить и повысить компетенции команд участников инновационных проектов», — отметил губернатор.

Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин обратил внимание, что многие сейчас стремятся двигаться в сторону инноваций, однако важны мотивация команды и руководства региона.

«В Псковской области они есть», — подчеркнул он и выразил готовность к продуктивному взаимодействию.

В рамках встречи стороны обсудили шаги по развитию инновационного кластера на территории региона.