Общество

Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области

Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области ночью 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Ночью 8 декабря местами по Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Псковской области дали рекомендации для населения при сильном снегопаде: