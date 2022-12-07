Общество

Нарколог рассказал, чем не стоит заедать и запивать алкоголь

Нарколог Марина Калюжная рассказала, чем не стоит заедать и запивать алкоголь. Эксперт заявила, что снеки и фастфуд, например, сухарики, сушеные кальмары или бургеры, шаурма, пицца не лучшие закуски для алкоголя. По словам Калюжной в них много соли и других специй, которые раздражают желудок, то же самое делает и алкоголь.

Алкоголь, вопреки бытующему мнению, нарколог не рекомендует закусывать сладостями, такими как торты, пирожные. Но и фрукты с высоким содержанием сахара тоже не пойдут. От них только быстрее наступает опьянение из-за выброса сахара в кровь, пишет RuNews24.

Жирная еда, к примеру блюда с майонезом, увеличивают нагрузку на печень, которая и без того борется с воздействием алкоголя. Мешать алкоголь с кофе и энергетиками тоже не стоит, это плохо влияет на сердце и может вызвать скачок давления. Но и запивать спиртное соками и газированной водой нельзя. Они не помогают ослабить действие алкоголя, а только усугубляют эффект.

Также Калюжная не рекомендовала закусывать алкоголь маринованными овощами.