Общество

Главу псковского профсоюза работников госучреждений наградили столичные коллеги

Председателя Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяну Победову столичные коллеги наградили благодарственным письмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

IX заседание центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, посвящённое информационной политике профсоюза, состоялось в Москве. Татьяна Победова приняла в нём участие.

В ходе мероприятия председатель общероссийского профсоюза работников госучреждений Николай Водянов от лица президиума профсоюза выразил благодарность Татьяне Победовой за плодотворное участие в деятельности профсоюза, организацию и проведение регионального семинара-совещания профсоюзных кадров и актива в 2022 году в Северо-Западном федеральном округе.