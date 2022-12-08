Общество

Родители более 23 тысяч псковских детей получают пособия

В Псковской области ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет получают родители 23 036 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Псковской области.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных условий – размер дохода семьи. Выплата устанавливается семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека в регионе проживания. В Псковской области – это 13 780 руб.

Согласно условиям оформления пособия, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% ПМ) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

В Псковской области размер выплат составляет 6737,50 руб., 10106,25 руб. и 13475 руб. соответственно. При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

Процедура оформления пособия проста. В большинстве случаев для оформления выплаты достаточно заявления. Остальные сведения Пенсионный фонд подтверждает через государственные информационные системы и по межведомственному взаимодействию.

Напомним, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки, включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения ребенком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.