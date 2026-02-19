 
Общество

Проректор по молодежной политике ПсковГУ не стала заявлять иск к Наталье Ильиной

0

Проректор по молодежной политике ПсковГУ Светлана Воднева не стала заявлять иск к экс-ректору Наталье Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«У меня не возникло вопросов к тому, что нужно передать денежные средства (вернуть часть полученных денег Наталье Ильиной - ред.). Я понимала, что это необходимо. Когда приезжали делегации, были подарочные издания, которые довольно дорогие. Я понимала, куда идут эти средства», - сказала Светлана Воднева. 

Проректор, выступая в роли потерпевшей по делу, заявила, что гражданский икс к Наталье Ильиной о компенсации денежных средств заявлять не будет. 

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Потерпевшая по делу Ильиной: Мне говорили, что деньги зачисляли по ошибке 

Проректор по молодежной политике ПсковГУ не стала заявлять иск к Наталье Ильиной

Потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Ильиной: Мы работали 24/7
