Проректор по молодежной политике ПсковГУ не стала заявлять иск к Наталье Ильиной

Проректор по молодежной политике ПсковГУ Светлана Воднева не стала заявлять иск к экс-ректору Наталье Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.
Проректор, выступая в роли потерпевшей по делу, заявила, что гражданский икс к Наталье Ильиной о компенсации денежных средств заявлять не будет.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.