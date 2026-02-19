 
Общество

Каждая четвертая псковичка никому не будет дарить подарок на 23 февраля — опрос

С 23 февраля мужчины чаще поздравляют отцов, женщины — мужей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. Опрос провели 2-16 февраля. 

Чаще всего женщины дарят подарки на 23 февраля мужьям (34% опрошенных), отцам (21%), сыновьям (18%), братьям (9%). 25% горожанок не будут дарить подарки никому. Большинство мужчин не планирует приобретать подарки (55%). Те же из представителей сильного пола, кто собирается поздравлять, чаще всего будут одаривать отцов (12%). Коллег и руководство на работе упомянули 4% женщин и 3% мужчин.

Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4100 рублей. Бюджет на подарки растет вместе с уровнем дохода опрошенных доходом: 3300 рублей среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц и 5100 рублей среди зарабатывающих от 150 тысяч.

