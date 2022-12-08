Общество

В Псковской области установили запрет выхода на лед рек и озер

В нескольких районах Псковской области, а также в Пскове и Великих Луках введен запрет выхода на лед водоемов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с 7 декабря запрещен выход и выезд транспорта на лед Чудского и Теплого озер, а также других водоемов в Гдовском районе. Для промысловиков этот запрет начинает действовать с 10 декабря. Ранее решение о запрете приняли руководители Пскова и Великих Лук, Себежского, Псковского, Новоржевского, Великолукского, Печорского и Пыталовского районов.

Во всех муниципалитетах запреты действуют до особых распоряжений.

В этот период районными и городскими отделениями ГО и ЧС совместно с органами Управления МЧС и УМВД России по Псковской области осуществляется мониторинг ледовой обстановки и патрулирование береговой черты водоемов в целях предупреждения выхода населения на лед.