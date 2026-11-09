Псковский предприниматель рассказал, как потерял три миллиона рублей на магазинах дверей

Псковский предприниматель Евгений Диденко потерял около трёх миллионов рублей на бизнесе по продаже дверей, который открыл вместе с партнёром. О том, почему дело оказалось убыточным, что мешало вовремя его закрыть и какую роль в этой истории сыграла семья, он рассказал в эфире программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Евгения Диденко, вместе с партнёром они открыли в Пскове несколько магазинов дверей. Со временем бизнес перестал приносить прибыль. Одной из главных сложностей оказалась совместная работа, особенно когда финансовые показатели начали ухудшаться.

«Первый опыт - это то, что с партнёром открывать бизнес на самом деле сложно. Открыть-то легко, а пройти путь сложно, особенно если он идёт в минус. Тогда архисложно становится», - поделился предприниматель.

Ещё одной причиной неудачи, по мнению Евгения Диденко, стало отсутствие личного интереса к выбранному направлению. Он признался, что продажа дверей изначально не была делом, которым ему действительно хотелось заниматься.

«Это всё-таки был не мой бизнес, он был мне не по душе. И рано или поздно тот бизнес, который тебе не по душе, я так думаю, точно закончится», - отметил гость студии.

Несмотря на убытки, принять решение о закрытии магазинов оказалось непросто. Предприниматель продолжал надеяться, что ситуация изменится и бизнес удастся вывести в прибыль.

«Он у меня начинает работать в минус, в ноль, в минус. Казалось, надо отрезать эту убитую лошадь. Но эмоция, что ты сможешь, что ты не сдаёшься, даёт о себе знать», - объяснил Евгений Диденко.

В итоге предпринимателю пришлось признать неудачу и зафиксировать убыток, который составил около трёх миллионов рублей.

По его словам, самым сложным оказалось не только потерять деньги, но и принять решение прекратить попытки спасти дело. Евгений Диденко признался, что считает себя эмоциональным человеком, поэтому долго не хотел отказываться от надежды на успех.

Справиться с переживаниями помогла поддержка близких. Особую роль в этот период сыграла супруга, которую предприниматель назвал своей главной опорой.

«Семья - сто процентов поддержка. У каждого человека есть ценности, и ценность семьи у меня прямо в приоритете. Поэтому всё, что делаешь, делаешь в сторону семьи, для семьи», - отметил Евгений Диденко.