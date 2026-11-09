На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% псковичей ‑ опрос

Лето остаётся самым популярным временем для отпуска среди работающих псковичей. В 2027 году провести весь отпуск или большую его часть в тёплые месяцы планируют 42% опрошенных горожан. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане. Опрос проводился с 26 октября по 3 ноября.



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Согласно результатам опроса, весной собираются отдыхать 11% респондентов, осенью - 9%, зимой - 6%. Ещё 10% работающих псковичей уйдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров. Женщины чаще мужчин предпочитают летний отдых, тогда как мужчины чаще выбирают зиму.

Среди молодых псковичей до 35 лет отпуск летом планируют 38%, а среди горожан старшего возраста - 46%. Молодёжь при этом чаще выбирает осенние и зимние месяцы.

Особенно востребован летний отпуск у семей с детьми. Отдых в этот период запланировали 47% родителей. Среди опрошенных без детей таких оказалось 37%. При этом бездетные респонденты вдвое чаще предпочитают отдыхать осенью.