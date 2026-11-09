 
Общество

На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% псковичей ‑ опрос

0

Лето остаётся самым популярным временем для отпуска среди работающих псковичей. В 2027 году провести весь отпуск или большую его часть в тёплые месяцы планируют 42% опрошенных горожан. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане. Опрос проводился с 26 октября по 3 ноября.


Фото сгенерировано нейросетью

Согласно результатам опроса, весной собираются отдыхать 11% респондентов, осенью - 9%, зимой - 6%. Ещё 10% работающих псковичей уйдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров. Женщины чаще мужчин предпочитают летний отдых, тогда как мужчины чаще выбирают зиму.

Среди молодых псковичей до 35 лет отпуск летом планируют 38%, а среди горожан старшего возраста - 46%. Молодёжь при этом чаще выбирает осенние и зимние месяцы.

Особенно востребован летний отпуск у семей с детьми. Отдых в этот период запланировали 47% родителей. Среди опрошенных без детей таких оказалось 37%. При этом бездетные респонденты вдвое чаще предпочитают отдыхать осенью.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026