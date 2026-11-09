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Т2 удваивает все: абоненты смогут получить до полугода ежемесячного умножения Гб, минут и SMS

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T2, российский оператор мобильной связи, запускает новый формат фирменного удвоения трафика к новогодним праздникам. В интерактивной форме на сайте и в мобильном приложении абонент может удвоить не только интернет, но и минуты с SMS из своего тарифа.

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

К предпраздничному периоду, когда нагрузка на связь традиционно растет, Т2 предлагает новый формат удвоения трафика. Оператор гарантированно удваивает все: не только гигабайты, но и минуты и SMS. Длительность действия бонуса определяется через интерактивную механику на сайте и в мобильном приложении Т2. Абонент может получить от одного до шести месяцев удвоения.

Воспользоваться предложением могут абоненты актуальных и архивных тарифов Т2. На тарифных планах с безлимитным интернетом удвоятся лимитные ресурсы: минуты и SMS. Удвоенные пакеты расходуются в первую очередь до конца расчетного периода, неиспользованные остатки не сгорают, а переносятся ежемесячно.

Подробности – на x2.t2.ru .

«Традиционно в предновогодний период наши абоненты чаще звонят, переписываются и пользуются интернетом. Мы давно удваиваем интернет-трафик на наших тарифах, но в этот раз пошли дальше: добавили к гигабайтам минуты и SMS, чтобы закрыть все потребности абонентов в праздники. А интерактивная механика делает процесс приятнее и дает возможность получить полезный бонус на несколько месяцев вперед. Такой подарок позволит поздравить с праздниками всех своих близких», — прокомментировал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.
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