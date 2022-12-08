Общество

Учащиеся Писковской школы узнали об истории принятия декларации прав человека

Учащиеся Писковской школы узнали об истории принятия декларации прав человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Лекцию для одиннадцатиклассников Писковской школы провел уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он рассказал ученикам об истории принятия «Всеобщей декларации прав человека», коротко остановился на её содержании, влиянии этого документа на итоги Первой и Второй мировых войн. Уполномоченный по правам человека подчеркнул особую роль в обеспечении и защите прав человека и гражданина Конституции РФ.

На лекции ученики познакомились с основными конституционными правами и обязанностями граждан, узнали о судебной и внесудебной защите прав граждан, в отношении которых нарушены права и свободы.