Общество

Псковские полицейские организовали профориентационные уроки

Сотрудники полиции в рамках организации работы по профессиональной ориентации подрастающего поколения встретились с учениками старших классов Пушкиногорского, Островского района и города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Цель таких встреч – популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел. Не секрет, что сегодня многие молодые люди выбирают для себя специальности, связанные именно с правоохранительной деятельностью», - отметили в ведомстве.

Полицейские рассказали выпускникам школ о том, что время обучения в ведомственных ВУЗах МВД России входит в стаж работы органов внутренних дел, а все курсанты получают денежное довольствие и обеспечиваются общежитием на время обучения. Документы в выбранное учебное заведение необходимо подать до 1 апреля. Позже нужно будет предоставить результаты ЕГЭ, выполнить письменное задание по русскому языку и сдать нормативы по физической подготовке.

Школьники в ходе общения также узнали о том, что при отборе на службу в МВД России особое внимание уделяется образовательному уровню кандидатов, их морально-психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовке. В завершение встречи гости ответили на интересовавшие ребят вопросы.

В беседе приняли участие более 350 учеников 10 и 11 классов, добавили в пресс-службе.