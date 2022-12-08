Общество

Последнее заседание действующего состава Общественного совета состоялось в псковском УМВД

Последнее заседание действующего состава Общественного совета состоялось в УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С приветственным словом к членам совета и приглашенным гостям заседания обратился начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников, поблагодарив общественников за неоценимый вклад в работу органов внутренних дел на протяжении всего срока полномочий состава.

Итоги работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области за 2019-2022 годы озвучил председатель совета Джемал Малышев. За весь период работы с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране ежеквартально проходили заседания совета – за три года провели 10 заседаний, на которых рассматривались актуальные вопросы работы сотрудников полиции. На протяжении всего срока полномочий общественники принимали активное участие в ежегодных имиджевых мероприятиях ведомства и всероссийских акциях.

Председатель, члены совета и приглашенные лица за активное участие в организации и проведении общественно-значимых мероприятий в рамках деятельности Общественного совета при УМВД за 2019-2022 годы, а также за существенный вклад в повышение имиджа сотрудников полиции и информационное сопровождение деятельности УМВД России по Псковской области были награждены почетными грамотами и благодарностями.

Следующее заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области пройдет в обновленном составе