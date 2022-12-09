Общество

Петербургские учёные создали уникального робота-художника

Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина создали робота-художника, способного рисовать цветные картины почти из всей палитры красок.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и специальному смесителю для акриловой краски робот может сам получить любые оттенки цвета для создания собственных картин, пишет издание «Машины и Механизмы»,

Идея создания робота-художника появилась у российских учёных в 2016 году, спустя несколько лет прототип смог рисовать чёрно-белые картины.

Он сделал несколько работ в технике монохромной живописи, в том числе портрет создателя радио Александра Попова.

«В этом году мы обучили робота-живописца, помимо черной и белой красок, смешивать и другие цвета, чтобы для создания картин нам была доступна вся цветовая палитра. Это кардинально увеличивает художественный арсенал робота и позволяет создавать собственные произведения искусства», – объяснил руководитель проекта и старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Для обучения робота учёные провели серию экспериментов, в которых он смешивал чистые краски в разных пропорциях, получив в итоге более 600 образцов. Для этого использовалось всего пять чистых красок - белая, жёлтая, красная, синяя и чёрная, пишет RuNews24.

В результате учёные создали алгоритм, что позволило роботу-художнику автоматически создать любой цвет.

Робот-живописец уже успешно написал несколько картин, часть из них были сгенерированы нейросетью.