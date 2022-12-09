Общество

Морозы до -12°С прогнозируют в Псковской области 11 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

День будет преимущественно без осадков, по югу области возможен небольшой снег. Ожидается ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду ночью, и от 5 до 10 метров в секунду днем.

Температура по области ночью составит от -12 до -7°С, днем столбик термометра будет находится в границах от -8 до -3°С.

Атмосферное давление будет низким.