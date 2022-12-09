Общество

Одинокого лебедя нашли в новосокольнической деревне Бор

Одинокого лебедя нашли в новосокольнической деревне Бор. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Махалова / «ВКонтакте»

«Сегодня в деревне Бор Новосокольнического района, в центре деревни был пойман лебедь, не летает. Пока помещён жителями в сарай. От еды отказывается. Подскажите, пожалуйста, что с ним делать? Куда определить?» - написала женщина.

Как заметил участник группы, эти птицы, как правило, живут парами.

Позже автор поста сообщила, что лебедя выпустили. «Муж выпустил его, пока была на работе. Лебедь побежал быстро, но не взлетел. Убежал в сторону Горицкого озёра», - уточнила она.

В комментариях женщина объяснила, что «лебедь может взлететь только с воды».